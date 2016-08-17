Мастер по вскрытию замков в Москве
Если вы оказались перед закрытой дверью в квартиру и не можете попасть домой, обращайтесь в службы авариного вскрытия дверей «Замок-Сервис». Работаем круглосуточно, приезжаем в течение 15 минут после вызова.
В каких ситуациях мы поможем:
- сломался ключ в замке при попытке открыть дверь;
- замочная скважина забита посторонними предметами или залита застывающей жидкостью;
- ключ не вставляется или не поворачивается в замке;
- механические повреждения замка;
- ключи утеряны или украдены;
- забыт пароль от кодового замка;
- замок заблокирован из-за попытки взлома.
Открываем входные, межкомнатные двери, а также автомобили и сейфы.
Последовательность работ при вскрытии замков
Оказавшись перед закрытой дверью по любой из перечисленных причин, вызывайте мастера по телефону +7 (495) 924-22-16. Кратко расскажите о проблеме и назовите адрес. Мастер приедет к вам в течение 15 минут с набором необходимых инструментов. Далее специалист приступит к работе:
- Проведет осмотр замка и двери, определит причину неисправности.
- Используя оборудование и инструменты получит доступ к внутренней части замка.
- Выполнит аварийное вскрытие механизма.
- Проверит документы собственника и получает оплату за работу.
Длительность работ зависит от вида и сложности замка. Чем больше у него встроенной защиты против взлома, тем дольше придется ждать результата. В арсенале мастеров современное оборудование, позволяющее быстро и без вреда для имущества вскрыть замок.
Экстренное вскрытие замков и дверей
Мы открываем двери любого вида – деревянные, пластиковые, металлические, тяжелые бронированные, сейфовые, банковские, автомобильные. Бренд и размер значения не имеет, мастера работают с замком, не используя агрессивные механические способы вскрытия.
Выполняем вскрытие замков практически всех известных брендов:
Умеем работать с замками, имеющими бронированные накладки, шторки для штифтов, ложные пазы. Вскрываем цилиндровые, сувальдные, механические, электромеханические замки любого размера и конфигурации. Открываем автомобильные двери, снимаем сигнализацию на машинах всех марок.
Служба вскрытия дверных замков
Мы, компания “Замок-Сервис”, работае в данной сфере уже более 5 лет, имеет огромное количество положительных отзывов и постоянных клиентов. Мы работаем законно, не вскрываем замок без подтверждения прав собственности или владения имуществом. Это может быть свидетельство на недвижимость или выписка из ЕГРН, договор аренды, договор социального найма, прописка в паспорте. Для вскрытия машины – ПТС или СТС, либо страховка ОСАГО с вписанными данными клиента. Обязателен паспорт заказчика. Если документы остались в квартире или авто, то предоставить их нужно после вскрытия замка.
Работаем по всей Москве, а также выезжаем в Московскую область. Аварийная служба вскрытия замков «Замок-Сервис» поможет вам попасть домой, не испортив ваше имущество. Мы с радостью предоставим вам лучшего мастера по вскрытию замков. Уверены, вы останетесь довольны нашей работой.