Существует определенный регламент вскрытия дверей (помещений), поэтому клиент должен будет предоставить хотя бы один документ, чтобы специалист компании Замок-Сервис смог приступить к работе (документ можно предоставить и по окончанию работ, если он находится в открываемом помещении)