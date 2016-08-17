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Вскрытие замков в Москве

  • Работаем круглосуточно 24/7 в Москве и Московской области
  • Приезд мастера в течение 20 минут
  • Широкий ассортимент дверных замков

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Все наши услуги

Преимущества работы с нами

Компания Замок-Сервис оказывает полный спектр услуг по вскрытию, установке и замене замков. Мы предлагаем качественный сервис обслуживания, высочайший уровень профессионализма сотрудников и гарантии качества наших услуг. Осуществляем работу со всеми типами замков, а также всех уровней сложности. Огромный ассортимент дверной фурнитуры всегда в наличии.

>57

Выездных бригад по Москве и области окажут вскрытие замков

>150

Марок замков отечественного и иностранного производства в наличии

>200

Положительных отзывов и довольных клиентов

10

Примерное время вскрытия и замены замка

Цены на вскрытие замков в Москве

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Документы необходимые для вскрытия замков и дверей

Существует определенный регламент вскрытия дверей (помещений), поэтому клиент должен будет предоставить хотя бы один документ, чтобы специалист компании Замок-Сервис смог приступить к работе (документ можно предоставить и по окончанию работ, если он находится в открываемом помещении)

Паспорт

Паспорт
(необходимо показать страницу, где указана ваша прописка в квартире или же доме)

Право собственности

Свидетельство
(о государственной регистрации квартиры или дома и паспорт, подтверждающий вашу личность)

Договор аренды

Договор аренды
(наличие договора аренды, либо же присутствие собственника квартиры, в крайнем случае подтверждение соседей)

Участковый

Присутствие участкового
(если у вас нет всех документов, подтверждающее право собственности или прописки, то присутствие участкового обязательно)

Вопрос – Ответ

В течение какого времени приезжает мастер на вызов?
Сколько примерно времени вскрывается замок?
Можно ли установить новый замок?
Если ли гарантия на установленные замки?
Требуется ли восстанавливать дверь после вскрытия?
Какой замок более надежный?
В течение какого времени приезжает мастер на вызов?

Если заказ сделан в Москве, то в течение 20 минут, если в Московской области, то в течение 30 минут. Но надо понимать и форс-мажорные обстоятельства: пробки, ремонтные работы, погода.

Сколько примерно времени вскрывается замок?

В среднем замки вскрываются с простыми механизмами – 10 минут, если более сложный механизм, например сувальдный, то время вскрытия может увеличиться до 30 минут

Можно ли установить новый замок?

Да, наши мастера могут установить новый замок в вашу дверь. Мастер всегда приезжает на вызов с огромным количеством дверных замков и другой фурнитуры (отечественного и иностранного производства)

Если ли гарантия на установленные замки?

Да, конечно. Мы предоставляем гарантию не только на комплектующие, но и на выполняемые услуги компанией “Замок-Сервис”. Более подробно вы можете почитать в разделе Гарантия и сервис

Требуется ли восстанавливать дверь после вскрытия?

Наши мастера работают профессионально и вскрывают дверь без повреждений. Мы выполняем более 50 заказов в день и имеем огромный опыт. Наши мастера являются квалифицированными специалистами и работают только с профессиональным инструментом.

Какой замок более надежный?

Замки с сувальдными механизмами являются более надежными при взломе. Но, если есть возможность, то лучше установить замки двух типов: сувальдный и цилиндровый.

Мастер по вскрытию замков в Москве

Экстренная служба вскрытия замков в Москве

Если вы оказались перед закрытой дверью в квартиру и не можете попасть домой, обращайтесь в службы авариного вскрытия дверей «Замок-Сервис». Работаем круглосуточно, приезжаем в течение 15 минут после вызова.

В каких ситуациях мы поможем:

  • сломался ключ в замке при попытке открыть дверь;
  • замочная скважина забита посторонними предметами или залита застывающей жидкостью;
  • ключ не вставляется или не поворачивается в замке;
  • механические повреждения замка;
  • ключи утеряны или украдены;
  • забыт пароль от кодового замка;
  • замок заблокирован из-за попытки взлома.

Открываем входные, межкомнатные двери, а также автомобили и сейфы.

Последовательность работ при вскрытии замков

Оказавшись перед закрытой дверью по любой из перечисленных причин, вызывайте мастера по телефону +7 (495) 924-22-16. Кратко расскажите о проблеме и назовите адрес. Мастер приедет к вам в течение 15 минут с набором необходимых инструментов. Далее специалист приступит к работе:

Вскрытие замков

  1. Проведет осмотр замка и двери, определит причину неисправности.
  2. Используя оборудование и инструменты получит доступ к внутренней части замка.
  3. Выполнит аварийное вскрытие механизма.
  4. Проверит документы собственника и получает оплату за работу.

Длительность работ зависит от вида и сложности замка. Чем больше у него встроенной защиты против взлома, тем дольше придется ждать результата. В арсенале мастеров современное оборудование, позволяющее быстро и без вреда для имущества вскрыть замок.

Экстренное вскрытие замков и дверей

Вскрытие замков

Мы открываем двери любого вида – деревянные, пластиковые, металлические, тяжелые бронированные, сейфовые, банковские, автомобильные. Бренд и размер значения не имеет, мастера работают с замком, не используя агрессивные механические способы вскрытия.

Выполняем вскрытие замков практически всех известных брендов:

Умеем работать с замками, имеющими бронированные накладки, шторки для штифтов, ложные пазы. Вскрываем цилиндровые, сувальдные, механические, электромеханические замки любого размера и конфигурации. Открываем автомобильные двери, снимаем сигнализацию на машинах всех марок.

Служба вскрытия дверных замков

Мы, компания “Замок-Сервис”, работае в данной сфере уже более 5 лет, имеет огромное количество положительных отзывов и постоянных клиентов. Мы работаем законно, не вскрываем замок без подтверждения прав собственности или владения имуществом. Это может быть свидетельство на недвижимость или выписка из ЕГРН, договор аренды, договор социального найма, прописка в паспорте. Для вскрытия машины – ПТС или СТС, либо страховка ОСАГО с вписанными данными клиента. Обязателен паспорт заказчика. Если документы остались в квартире или авто, то предоставить их нужно после вскрытия замка.

Работаем по всей Москве, а также выезжаем в Московскую область. Аварийная служба вскрытия замков «Замок-Сервис» поможет вам попасть домой, не испортив ваше имущество. Мы с радостью предоставим вам лучшего мастера по вскрытию замков. Уверены, вы останетесь довольны нашей работой.

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